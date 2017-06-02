كشفت الفنانة المصريّة رانيا يوسف، عن أنها تعرضت للخيانة ثلاث مرات، مرتين منها في الخطوبة ومرة بعد الزواج، وكانت ترفض أن تصدق حتى رأت بعينها.

وأجابت “رانيا”رداً على السؤال المثير للجدل: “هل كان زواجها من المنتج محمد مختار طليق الفنانة نادية الجندي، من أجل المصلحة؟” بالقول: “كل جوازاتي كانت مصلحة، أول واحد كان المنتج محمد مختار، وأنتج لي 40 فيلم كسروا الدنيا”، وهو ما اعتبره البعض إشارة منها إلى الفنانة نادية الجندي التي تزوجت من “مختار” وأنتج لها كل أفلامها الناجحة.

وأضافت أن زواجها في المرة الأولى استمر 12 عامًا، وليس من الممكن أن تنتظر المصلحة كل هذه المدة.

واعترفت “رانيا” خلال حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة”، أنها خضعت لعملتي تجميل في انفها وشفط الدهون.

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