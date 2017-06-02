ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة من السفير الاماراتي في , بعد تمكن انترنت من اختراق بريده الالكتروني، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة “الديلي بيست” الأمريكية الجمعة.

 

وقالت النسخة الإلكترونية للصحيفة إن القراصنة تمكنوا من اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن وحصلوا على وثائق رسمية من البريد، تتعلق بالتحركات الدبلوماسية والسياسية لدولة .

 

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم السفارة الإماراتية في واشنطن تأكيدها لعملية الاختراق الإلكتروني، مشيرة إلى أن عنوان البريد الإلكتروني يتعلق بالسفير العتيبة.

 

وبحسب ما نُشر؛ فإن مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم “جلوبال ليكس” أرسلت عينة من رسائل إلكترونية تم اختراقها من صندوق البريد الوارد من السفير يوسف العتيبة، إلى الصحيفة الأمريكية، تضم 55 صفحة من الوثائق، وقالت إنها ستنشر الوثائق في وقت لاحق اليوم.

 

وبدأت مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم “جلوبال ليكس” توزيع رسائل إلكترونية اختراقها من صندوق البريد الوارد من يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، ورجل يعزى إلى تعزيز التحالف الأمريكي الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. في على داعش.

 

وسخر النشطاء من أبواق أبو ظبي الاعلامية التي صدمت من التسريبات الفاضحة للسفير الاماراتي الامر الذي وضع أبناء زايد في موقف لا يحسدون عليه صراحةً.

 

ودشن النشطاء هاشتاج حمل وسم #اختراق_ايميل_السفير_الإماراتي رصدته “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سخر فيه النشطاء من قناة سكاي نيوز وكذلك العربية.

 

واللافت كان رد جابر بن ناصر المري‏ رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية الذي سخر من تسريبات السفير الاماراتي قائلاً ” #حجب_المواقع_لا_يخفي_الواقع . صحيفة ديلي بيست الأخونجية لابد أن تُحجب “!!

وأضاف متسائلاً ” برأيكم ما علاقة محادثة السفير الإماراتي ووزير الدفاع الأمريكي السابق الذي حضر ندوة ربط # بالارهاب.!؟ “.

 

 

 

 

Also published on Medium.