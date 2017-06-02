ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة من السفير الاماراتي في واشنطن يوسف العتيبة, بعد تمكن قراصنة انترنت من اختراق بريده الالكتروني، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة “الديلي بيست” الأمريكية الجمعة.

وقالت النسخة الإلكترونية للصحيفة إن القراصنة تمكنوا من اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن وحصلوا على وثائق رسمية من البريد، تتعلق بالتحركات الدبلوماسية والسياسية لدولة الإمارات.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم السفارة الإماراتية في واشنطن تأكيدها لعملية الاختراق الإلكتروني، مشيرة إلى أن عنوان البريد الإلكتروني يتعلق بالسفير العتيبة.

وبحسب ما نُشر؛ فإن مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم “جلوبال ليكس” أرسلت عينة من رسائل إلكترونية تم اختراقها من صندوق البريد الوارد من السفير يوسف العتيبة، إلى الصحيفة الأمريكية، تضم 55 صفحة من الوثائق، وقالت إنها ستنشر الوثائق في وقت لاحق اليوم.

وبدأت مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم “جلوبال ليكس” توزيع رسائل إلكترونية اختراقها من صندوق البريد الوارد من يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، ورجل يعزى إلى تعزيز التحالف الأمريكي الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. في الحرب على داعش.

وسخر النشطاء من أبواق أبو ظبي الاعلامية التي صدمت من التسريبات الفاضحة للسفير الاماراتي الامر الذي وضع أبناء زايد في موقف لا يحسدون عليه صراحةً.

ودشن النشطاء هاشتاج حمل وسم #اختراق_ايميل_السفير_الإماراتي رصدته “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سخر فيه النشطاء من قناة سكاي نيوز وكذلك العربية.

بينما سكاي نيوز مشغولة بالرياضة .

إعمل نفسك ميت 🤣😂😂😂😂😂#اختراق_ايميل_السفير_الإماراتي pic.twitter.com/zQDyTkXw9O — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) June 2, 2017

آلو السلام عليكم سكاي ابوظبي والعربية

ايوه تفضل#اختراق_ايميل_السفير_الإماراتي

طوط طوط طوط طوط — العديد (@QatarAladed) June 2, 2017

#العربية لاتزال في مرحلة صياغة خبر #اختراق_إيميل_السفير_الإماراتي في واشنطن ولم تذعه رغم تسريب وثائق خطيرة منه!

أين شعاركم #أن_تعرف_أكثر😆😂 — ابتسام آل سعد🖊 (@Ebtesam777) June 2, 2017

عاجل :

صورة من اجتماع خلية الأزمة في بوظبي .#اختراق_ايميل_السفير_الإماراتي pic.twitter.com/2feoMjMR9N — كشكول (@coluche_ar) June 2, 2017

#العربية و #سكاي_نيوز لم ينشرا أي خبر عن #اختراق_إيميل_السفير_الإماراتي رغم أن الواقعة من حوالي ٣٠ دقيقة، والسفارة أكدت الواقعة والتسريبات.. pic.twitter.com/A7KiH4zBHO — Hosam yahia (@HosamYahiaAJ) June 2, 2017

لكل شئ إذا ما أُخفي قرصان فلا يُغرُّ بأمن المعلومات إنسان…#اختراق_إيميل_السفير_الإماراتي — سلمى الجمل (@AljamalSalma) June 2, 2017

لكل شئ إذا ما أُخفي قرصان فلا يُغرُّ بأمن المعلومات إنسان…#اختراق_إيميل_السفير_الإماراتي — سلمى الجمل (@AljamalSalma) June 2, 2017

واللافت كان رد جابر بن ناصر المري‏ رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية الذي سخر من تسريبات السفير الاماراتي قائلاً ” #حجب_المواقع_لا_يخفي_الواقع . صحيفة ديلي بيست الأخونجية لابد أن تُحجب “!!

#حجب_المواقع_لا_يخفي_الواقع

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صحيفة ديلي بيست الأخونجية لابد أن تُحجب

.#اختراق_ايميل_السفير_الاماراتي — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) June 2, 2017

وأضاف متسائلاً ” برأيكم ما علاقة محادثة السفير الإماراتي ووزير الدفاع الأمريكي السابق الذي حضر ندوة ربط #قطر بالارهاب.!؟ “.

برأيكم ما علاقة محادثة السفير الإماراتي ووزير الدفاع الأمريكي السابق الذي حضر ندوة ربط #قطر بالارهاب.!؟ 🤔

.#اختراق_ايميل_السفير_الاماراتي — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) June 2, 2017

لدى "ديلي بيست" العلم اليقين

.#اختراق_ايميل_السفير_الاماراتي — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) June 2, 2017

#قصة_قصيرة

.

يحكى أن شايب طاعن في السن على سجادته قال: يالله أنك تشغل اللي أشغلونا عن طاعتك في شهرك الفضيل.

.#اختراق_ايميل_السفير_الاماراتي — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) June 2, 2017

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