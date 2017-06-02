استنكر الداعية الكويتي والمحاضر في التنمية البشرية، الدكتور طارق السويدان، الحملة الإعلامية التي تشنها الإمارات والسعودية على قطر، مؤكدا أن قطر يجب أن تشكر لا أن يتم التحامل عليها.

وقال “السويدان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” ليس من منهجي أن أمدح شخصاً أو جهة بل أنا أقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت”.

وأضاف قائلا: “لكن الحملة التي يشنها البعض على قطر هذه الأيام لابد من الرد عليها..قطر وقفت أفضل المواقف للدفاع عن المستضعفين وقضاياهم في كل العالم”.

وشدد على أن قطر “وقفت أفضل المواقف تجاه غزة وكذلك تجاه الأيتام في العالم وتجاه تعليم الأطفال وغيرها الكثير”

واختتم تدوينته قائلا: “ولذلك أستنكر بشدة الحملة على قطر..قطر يجب أن تشكر..لا أن يتم التحامل عليها..#شكرا_قطر”.

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