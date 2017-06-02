نشر مغني الراب المغربي الأصل كريم خربوش المعروف عالمياً باسم French Montana، مقطع فيديو، على حسابه في “إنستغرام”، ظهر فيه مع الممثل الأميركي “فان ديزل”.

وقال “خربوش وديزل” إنهما متواجدان في حي ماليبو بكاليفورنيا، حيث يحضران لعمل فني سوية قبل يوم واحد من بدء شهر رمضان الفضيل.

وقال بطل سلسلة The Fast and the Furious في المقطع “نحن في جلسة عمل أخرى، قبل مناسبة مهمة وهي بدء شهر رمضان، وأنا فخور أن أخي هنا -مشيراً إلى مونتانا- سيصوم رمضان، وقد أفعل ذلك أيضاً متأثراً به.

🙏 with my brother @vindiesel 1st day of Ramadan 🙌🙏🌊 A post shared by French Montana (@frenchmontana) on May 27, 2017 at 5:58am PDT

بينما علّق مونتانا أنه يحاول إقناع أخيه ديزل بالقيام بذلك.

فقال ديزل رداً على ذلك إن “مفهوم رمضان قوي جداً، وربما يكون مفيداً لأي شخص في هذه الحياة أن يجرب الانضباط لفترة، فهي تجربة تعيد شحن الإنسان، وتعالجه”.

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