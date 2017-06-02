حُكم بالسجن على سيدة من أوكلاهوما لمدة 16 عاماً لأنها شوّهت جثة الحبيبة السابقة لحبيبها قبل مراسم الجنازة.

ولكن شاينا لورين سيمس، 29 عاماً، لم تعترف بالتهم الموجهة اليها المتمثلة بنزع قسم من جسد الضحية من دون إذن مسبق والسرقة والسطو من الدرجة الاولى.

إلا أن المدعين العامين استدعوا 12 شاهد عيان، الذين شهدوا على قيام الشابة سيمس بكسب ثقة أقرباء الضحيّة، وقالت لهم إنها خبيرة تجميل ماهرة وتريد مساعدتهم في إعداد الجثة لمراسم الجنازة.



وبدلاً من أن تساعد في تحضير الجثة للجنازة، قامت سيمس بنزع قسم من جسم الضحية، سرقة حذاءها وشطب وجهها.

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