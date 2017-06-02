أثار مسلسل “عفاريت عدلي علام”، الذي يلعب بطولته الفنان المصريّ عادل إمام، والذي يعرض على عدد من القنوات المصرية و العربية العديد من ردود الأفعال، لما تضمنته الحلقة الخامسة من ذم في حق المغاربة، ووصفهم بالسحرة.

ففي مشهد بالحلقة الخامسة، يردّ أحد الشيوخ على “حياة النفوس” التي تؤديها الفنانة هالة صدقي، زوجة عدلي علام، بأن “مفعول السحر قوي؛ لأن القادر على فكه مغربي يعيش في مراكش”.

ويقول نشطاء مغاربة إن هذه المرة ليست الأولى التي تتعمد فيها الدراما المصرية الإساءة إلى المغاربة.

ففي العام الماضي 2016، نتذكر مسلسل “مأمون وشركاه” وفيه كيف أججت شخصية صهر “مأمون” اليهودي، الذي اختير لتجسيدها الفنان المغربي محمد مفتاح، الغضب واستفزت المغاربة الذين تساءلوا: “لماذا تم وضع الشخصية في الإطار المغربي بالذات مع العلم أن طرقاً أخرى متنوعة يمكن اللجوء إليها بعيداً عن نسب الشخصية لدولة بعينها؟”.

والدليل في نظرهم أن عادل إمام الذي يصر على استحضار المعطى اليهودي في أعماله، سواء السينمائية أو التلفزيونية، لإضفاء نوع من التشويق وخلق الجدل كما تعمد منذ سنوات خلت- ظل يعتمد حيلاً متعددة، من بينها تقمص فنانين مصريين أنفسهم تلك الأدوار.

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