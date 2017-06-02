نشرت مجلة “فوربس” الأميركيّة قائمتها لأثرى 10 نساء في العالم لعام 2017، وأتت القائمة على الشكل الآتي:

1- الفرنسيّة ليليان بيتنكور صاحبة شركة «لوريال» مع ثروة تقدر بنحو 39.5 مليار دولار.



2- سيّدة الأعمال الأميركيّة أليس والتون، وهي ابنة سام والتون، مؤسس شركات البيع بالتجزئة وول مارت. وتقدر ثروتها بـ33.8 مليار دولار.



3- جاكلين مارس وهي عضوة في مجلس إدارة مجموعة مارس المتحدة للمواد الغذائية في الولايات المتّحدة. تقدر ثروتها بـ27 مليار دولار.



4- المليارديرة الإيطالية ماريا فرانكا فيسولو وهي أرملة السيد ميشيل فيريرو، صاحب شركة فيريرو مع ثروة تقدر بـ25.2 مليار دولار.



5- المليارديرة الألمانية سوزان كلاتن، ابنة هربرت كواندت، الذي أنقذ شركة “بي أم دبليو” من الإفلاس في ستينات القرن الماضي. وتقدر ثروتها بـ20.4 مليار دولار.



6- سيّدة الأعمال الأميركيّة لورين باول جوبز مؤسسة شركة “إمرسون كولكتيف” وهي أيضًا أرملة ستيف جوبز، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة “آبل”. وتقدر ثروتها بـ20 مليار دولار.



7- سيّدة الأعمال الأستراليّة جينا راينهارت التي تعمل في مجال الصناعات التعدينية. وتقدر ثروتها بـ15 مليار دولار.



8- سيّدة الأعمال الأميركيّة أبيغيل جونسون ورئيسة شركة فيديليتي للاستثمارات. تقدر ثروتها بـ14.4 مليار دولار.



9- ايريس فونتبونا من تشيلي وهي الزوجة الثانية للملياردير أندرونيكو لوكسك الذي توفي بمرض السرطان عام 2005. تقدر ثروتها بـ13.7 مليار دولار.



10- الملياردير الألمانية بيت هيستر مع ثروة تقدر بـ13.6 مليار دولار.



وتشكّل النساء 11 في المئة من لائحة أغنى أغنياء العالم ويقدر مجموع ثرواتهنّ بـ852.8 مليار دولار. وورثت أغلبية النساء الثريات حول العالم أموالهنّ.

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