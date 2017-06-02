وقع القيمون على مسلسل “باب الحارة” بجزئه التاسع، بخطأٍ كبير، ذكّر الناشطين بأخطاء الأجزاء الماضية.

وفي التفاصيل، فقد ظهر ملصق إعلاني لإحدى الألعاب، في خلفية المشهد، الذي ظهر فيه ميلاد يوسف أو “عصام” بعمله الجديد في السينما.

إلّا أنّ ما صدم المتابعين، فهو تاريخ بوستر لعبة “Six-guns”، التي أصدرتها شركة “game-loft” عام 2011، في الوقت الذي قيل إنّ “باب الحارة” يعود الى حقبة الثلاثينيّات والأربعينيّات.

فكيف لإعلان لعبة أُصدرت عام 2011 أن يظهر في مسلسل من الثلاثينيات والأربعينيات؟؟

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