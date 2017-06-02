في ردةٍ فعلٍ غاضبة بعد اكتشافه حقيقة المقلب الذي أوقعه فيه الفنان المصري رامز جلال، وصف النجم الهندي شاروخان “رامز” بأنه شخص “مريض وقبيح”.

ردّ فعل قوي من شاروخان بعد اكتشاف مقلب رامز تحت الأرض!

واستضاف رامز جلال، النجم الهندي شاروخان في الحلقة السابعة من برنامجه “رامز تحت الأرض” الذي يعرض على قناة MBC مصر.

وانهال “شاروخان” على “رامز” بعد انكشاف المقلب، وأخضعه أرضاً، مهدداً إيّاه بأنه سيدفنه في الرمال.

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وطلب “شاروخان” من “رامز” ان لا يقترب منه ولا يتحدث إليه، بينما كان “رامز” يواصل مشاغباته ويُقسم للنجم الهندي انه يحبه.

لكنّ شاروخان قال له: “لو تحبني وتريد النجاة بحياتك لا تلحقني”.

وطلب “رامز” من “شاروخان” ان يسامحه عن المقلب قائلاً: “أنت مثل اعلى للناس .. عليك مسامحتي”.

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وتساءل شاروخان باندهاش: “هل هذا الشخص حقيقي؟!”.

يذكر أن بعض التقارير اشارت الى أن النجم الهندي “شاروخان”، تقاضى مبلغاً قدره 400 ألف دولار أمريكي، مقابل مشاركته في حلقة من برنامج “رامز تحت الأرض” الذي يقدمّه الفنان المصريّ رامز جلال.

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