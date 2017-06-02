خطفت ميرنا نور الدين التي تؤدي دور مي شقيقة حسناء “ياسمين صبري” في مسلسل “الحصان الأسود”، أنظار الجمهور، بسبب موهبتها وجمالها، واعتبرها الجمهور أنها من أجمل فنانات دراما رمضان الحالي.

قضت ميرنا جزءا من عمرها في أمريكا حيث درست هناك، ثم انتقلت إلى مصر وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتعشق ميرنا السفر ومشاهدة الأفلام الأجنبية.

وبحسب موقع “mbc”، قالت ميرنا نور الدين بأنها أثناء التصوير كانت تتعامل بشخصية مي في حياتها الطبيعية وأصبحت تمر بانفعالات زائدة وشعرت بأن حالتها النفسية سيئة مثل مي.

وكشفت ميرنا عن وجود تغيرات ومفاجآت في شخصية مى فقالت ضاحكة:”أنا مخبية بلاوي”.

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