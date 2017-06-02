ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الصادمة، تظهر شابًا برازيليًا أخرج جثة أخيه من القبر ليتنزه بها على دراجته.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أخرج اليدراندز روزا، البالغ من العمر 29 عامًا، جثة أخيه إري ايسرترو من القبر، الذي مات قبل عام، عن عمر ناهز 30 عامًا، وزار بصحبته الأماكن المفضلة لهما سويًا.

وبعد أن ألقت السلطات البرازيلية القبض على اليدراندز بعدما كانت تعتقد أنه تحت تأثير المخدرات، اعترف أنه حلم بأخيه المتوفى، وهما يتنزهان في شوارع مدينة “براتا” جنوب غرب البرازيل، وقرر أن يحول الحلم لحقيقة فهذه رغبة أخيه، لذلك جاء له في المنام.

من ناحيتهم استدعى سكان مدينة “بارتا” الشرطة عندما اشتموا الرائحة الكريهة الصادرة من التابوت أثناء سير “روزا” في شوارع المدينة.

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