قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارًا قويًا هز مدينة شيراز الإيرانية ولم تعرف أسبابه بعد.

أعلن محمد رضا عالى منش، رئيس مركز الطوارئ والخدمات الطبية الإيرانية، أن 17 شخصًا أصيبوا فى الانفجار الذى وقع السبت فى أحد المولات التجارية بمدينة شيراز جنوبى إيران.

وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية وقوع الاصابات جراء الانفجار الذي ما زال مجهول.

ووقع الانفجار في مركز للتسوق في حوالي الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي حيث تم تحطم النوافذ في المتاجر القريبة وأصاب ما لا يقل عن 15 شخصا.

وقالت تقارير إعلامية إن القوات الايرانية اعلنت حالة الاستنفار عقب الانفجار الذي لم تعرف ماهيته, وان تحقيقات فتحت في الحادث وجرى تطويق المنطقة بالكامل.

Also published on Medium.