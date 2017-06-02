قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارًا قويًا هز مدينة شيراز الإيرانية ولم تعرف أسبابه بعد.
أعلن محمد رضا عالى منش، رئيس مركز الطوارئ والخدمات الطبية الإيرانية، أن 17 شخصًا أصيبوا فى الانفجار الذى وقع السبت فى أحد المولات التجارية بمدينة شيراز جنوبى إيران.
وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية وقوع الاصابات جراء الانفجار الذي ما زال مجهول.
اللحظات الأولى للإنفجار الذي هزّ مدينة #شيراز جنوب #إيران pic.twitter.com/DHiIUF39lI
— Mulhak (@Mulhak) June 2, 2017
ووقع الانفجار في مركز للتسوق في حوالي الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي حيث تم تحطم النوافذ في المتاجر القريبة وأصاب ما لا يقل عن 15 شخصا.
وقالت تقارير إعلامية إن القوات الايرانية اعلنت حالة الاستنفار عقب الانفجار الذي لم تعرف ماهيته, وان تحقيقات فتحت في الحادث وجرى تطويق المنطقة بالكامل.
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