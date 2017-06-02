أقام السفير السعودي لدى المملكة الاردنية الهاشمية الأمير آل سعود مأدبة الافطار السنوية بمناسبه شهر الكريم في نادي حسين في العاصمة .

 

وحضر الإفطار الرمضاني عدد من وعدد من الوزراء والاعيان والنواب وكبار المسؤولين، وسفراء دول عربية وأجنبية.

 

ونشرت وسائل إعلام أردنية صورة للسفير القطري بندر بن محمد العطية أثناء حضوره حفل الإفطار.

 

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها تشن منذ أياما هجوما عنيفا غير أخلاقيا على ، وذلك على إثر اختراق وكالة الأنباء القطرية وتلفيق أقوال لأمير الشيخ آل ثاني، والذي اتضح أن وسائل الإعلام كانت على علم مسبق بهذا الاختراق من خلال تحضيرها السريع لمحللين ومحرضين للمداخلة والتعليق على الخبر.

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