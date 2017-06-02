أقام السفير السعودي لدى المملكة الاردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود مأدبة الافطار السنوية بمناسبه شهر رمضان الكريم في نادي الملك حسين في العاصمة عمان.

وحضر الإفطار الرمضاني عدد من الأمراء وعدد من الوزراء والاعيان والنواب وكبار المسؤولين، وسفراء دول عربية وأجنبية.

ونشرت وسائل إعلام أردنية صورة للسفير القطري بندر بن محمد العطية أثناء حضوره حفل الإفطار.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها تشن منذ أياما هجوما عنيفا غير أخلاقيا على قطر، وذلك على إثر اختراق وكالة الأنباء القطرية وتلفيق أقوال لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي اتضح أن وسائل الإعلام كانت على علم مسبق بهذا الاختراق من خلال تحضيرها السريع لمحللين ومحرضين للمداخلة والتعليق على الخبر.



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