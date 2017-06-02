أمر أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الجمعة، الشرطة باعتقال وافد عربي، والتحقيق معه بخصوص “تطاوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بألفاظ مسيئة للسعوديات وأبناء القبائل”.

وحسب ما ذكره موقع “سبق” السعودي، فإن الوافد فلسطيني الجنسية ويُدعى مهند السويدان، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان اعتُقل أم لا.

وتفاعل مغردون مع الخبر بشكل كبير، حيث طالب البعض بترحيله بعد انتهاء مدة محكوميته التي سيحددها القضاء في حال متابعته، كما أطلقوا هاشتاغ #مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه.

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