قال القائد السابق للقوات البحرية الجزائرية الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس إنه لا يستبعد أن يخلف قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع الجزائري أحمد قايد صالح، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد بن يلس في تصريح لمجلة “لوبوان” الفرنسية أن خلافة أحمد قايد صالح للرئيس المريض بوتفليقة باقتراح من الجيش “سيناريو ممكن”، لكنه عبر عن أمله بـ “تعلم الدروس، وترك الجزائريين يقررون بأنفسهم”.

وبرغم وضعه الصحي تم ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات الؤئاسية التي جرت في 2014، و قد فاز بها رغم أنه لم يشارك في حملتها، في حين أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مقررة في 2019.

يشار إلى أن الجنرال بن يلس، الذي قاد القوات البحرية الجزائرية بين 1985 و 1986 كان قد استقال من الجيش احتجاجاً على قمع حومة الرئيس الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد لمظاهرات 5 أكتوبر 1988، و التي تدخل فيها الجيش وأطلق الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى إلى مقتل وجرح المئات.

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