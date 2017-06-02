تصدى الأكاديمي الإماراتي المعارض والملاحق من قبل سلطات بلاده د. سالم المنهالي للمستشار في الديوان الملكي السعودي، «سعود القحطاني» وهو من يدير المخططات والحملات الإعلامية على مواقع التواصل لصالح ولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، وبينها الهجمة الإعلامية الحالية ضد دولة قطر وأميرها الشيخ «تميم بن حمد».

وفي رد على تغريدة قال فيها القحطاني في إشارة إلى قطر: “شتان بين من يعامل أخيه الصغير بـ (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) وبين الصغير الذي يعامل الكبير بـ (أنا معكم إنما نحن مستهزئون) قال د. سالم المنهالي: “مثال مضروب ولئيم يا سعود القحطاني بعد ان افتضح أمره وأعلنا من اللحظة الأولى أنه مسؤول الهجمة الإعلامية ضد قطر.. هذا عبد العيال والريال.

مثال مضروب ولئيم يا #سعود_القحطاني بعد أن افتضح أمره وأعلنا من اللحظة الأولى أنه مسؤول الهجمة الاعلامية ضد #قطر .. هذا عبد العيال والريال pic.twitter.com/ENSU8dFy5R — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 2, 2017

وفي تغريدة اخرى هاجم فيها المفكر العربي عزمي بشارة قائلا: “خلايا عزمي التي تسيء للسعودية وتمول كل معارض ومغرد ضدها: تحاول التسلح بالإسلام وحبرهم الأعظم في تفسيره عضو كنيست سابق” رد المنهالي قائلا: “ عضو الكنيست هذا كان مدافعا عن أرضه ووطنه ولم يكن خائنا مثلكم يهرول على تطبيع مخز مع العدو الصهيوني مثلما أنتم تفعلون ليل نهار”

عضو الكنيست هذا كان مدافعا عن أرضه ووطنه ولم يكن خائناً مثلكم لم يكن يهرول على تطبيع مخزي مع العدو الصهيوني مثلما تفعلون أنتم ليل نهار pic.twitter.com/0Wr002gZpe — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 2, 2017

وفي تغريدة اخرى حول الاستثمارات التي وصفها بالهائلة في إعلام الظل حسب وصف القحطاني وقوله انها تبخرت بعد حجبها في السعودية رد المنهالي قائلا: يبدو انك لا تفهم كثيرا يا سعود: اعلام قطر والمدعوم منها صارت مشاهداته أعلى رغم الحجب. اتركك من الخلايا. يزودونك كذب بالأرقام وشوف بنفسك.

يبدو أنك لا تفهم كثيراً يا سعود: اعلام #قطر والمدعوم منها صارت مشاهداته أعلى رغم الحجب. اتركك من الخلايا. يزودونك كذب بالأرقام وشوف بنفسك pic.twitter.com/eaBekVYD2s — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 2, 2017

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