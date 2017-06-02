تصدى الأكاديمي الإماراتي المعارض والملاحق من قبل سلطات بلاده للمستشار في الديوان الملكي السعودي، «» وهو من يدير المخططات والحملات الإعلامية على مواقع التواصل لصالح ولي ولي العهد السعودي «»، وبينها الهجمة الإعلامية الحالية ضد دولة وأميرها الشيخ «تميم بن حمد».

وفي رد على تغريدة قال فيها القحطاني في إشارة إلى قطر: “شتان بين من يعامل أخيه الصغير بـ (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) وبين الصغير الذي يعامل الكبير بـ (أنا معكم إنما نحن مستهزئون) قال د. سالم المنهالي: “مثال مضروب ولئيم يا سعود القحطاني بعد ان افتضح أمره وأعلنا من اللحظة الأولى أنه مسؤول الهجمة الإعلامية ضد قطر.. هذا عبد العيال والريال.

وفي تغريدة اخرى هاجم فيها المفكر العربي قائلا: “خلايا عزمي التي تسيء للسعودية وتمول كل معارض ومغرد ضدها: تحاول التسلح بالإسلام وحبرهم الأعظم في تفسيره عضو كنيست سابق” رد المنهالي قائلا: “ عضو الكنيست هذا كان مدافعا عن أرضه ووطنه ولم يكن خائنا مثلكم يهرول على تطبيع مخز مع العدو الصهيوني مثلما أنتم تفعلون ليل نهار”

وفي تغريدة اخرى حول الاستثمارات التي وصفها بالهائلة في إعلام الظل حسب وصف القحطاني وقوله انها تبخرت بعد حجبها في رد المنهالي قائلا: يبدو انك لا تفهم كثيرا يا سعود: اعلام قطر والمدعوم منها صارت مشاهداته أعلى رغم الحجب. اتركك من الخلايا. يزودونك كذب بالأرقام وشوف بنفسك.

Also published on Medium.