قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عدم المشاركة في القمة الـ 51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإكواس)، وذلك بسبب حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، في بيان أصدرته مساء الخميس، أن العاهل المغربي “كان قد قرر التوجه يومي 3 و4 يونيو، إلى مونروفيا لحضور القمة، وكان من المقرر أن يجري لقاء مع رئيسة ليبيريا، وأيضًا مع قادة دول البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذا إلقاء خطاب أمام قمة المنظمة”.

وأضاف البيان “لكن خلال الأيام الأخيرة، قررت بلدان أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تقليص مستوى تمثيلها في هذه القمة إلى الحد الأدنى بسبب عدم موافقتها على الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي”، مشيرًا إلى أن “دولًا أخرى أعضاء أعربت عن استغرابها إزاء هذه الدعوة”.

وكان من المقرر أن تبحث القمة الملف الذي وضعه المغرب للانضمام لهذا التجمع الإقليمي بعضوية كاملة.

يذكر أن صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، سبق أن أكدت في مقال لها حول أنشطة رئيس الوزراء الإسرائيلي في قمة “الإكواس”، أن نتنياهو “سيلتقي الأحد المقبل، في ليبيريا، زعماء 3 دول لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية من ضمنها المغرب”.

Also published on Medium.