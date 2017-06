شكر خاص للاخت الي لها الفضل الكبير في قضيه منى السابر .. وبفضلها سيتم استرجاع حساب حلا اليها @Justice__to_allofficial شكر بحجم السماء

A post shared by Hala Alturk🖤☠️.(حلا الترك) (@halamalturk) on May 31, 2017 at 1:41pm PDT