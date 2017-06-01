انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أحد العمال ومجموعة من الشبان يقومون بالدعس على قدمه بسيارتهم.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد طلب الفتية من العامل بأن يقوموا بالدعس على قدمه مقابل مبلغ مالي في تحدّ له، وقد وافق الشاب على ذلك.

ويظهر الفيديو أن العامل قد وضع قدمه بنفسه تحت عجلات السيارة، ومن ثم بدأت السيارة بالرجوع قليلا وتوقفت على قدم الشاب، وهنا بدأ العامل بالصراخ من شدة الألم وقام بالتوسل للشبان لتحرير قدمه، ولكن لم يكترث الشبان لأمره ولتوسلاته، ولم يتبين مكان وزمان الحادثة.

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