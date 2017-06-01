ناقش برنامج “الصدمة” في حلقة اليوم الأربعاء، مشكلة تطاول علي المدرسين في ، لاستطلاع رأي في تلك الظاهرة ومدى تجاوبهم وتعاونهم للاعتراض على تطاول الطلاب.

 

وتناول برنامج “الصدمة” الذي يقدمه الإعلامي المصري “كريم كوجاك” ويذاع علي فضائية “إم بي سي ” المشكلة من خلال تطاول أحد الطلاب على مدرسه كبير السن في الشارع بحجة أن الطالب يرسب في مادة المدرس في المدرسة.

 

وأظهر الشعب العماني تجاوبا كبيرا مع اعتداء وتطاول الطالب على معلمه في الشارع، حيث حاول الكثير من المارة ردعه ومنعه من التطاول عليه في حين هدد أحدهم الطالب باستدعاء له.

 

ويناقش برنامج الصدمة سلسلة من القضايا المجتمعية المنتشرة في المجتمعات العربية ومعرفة ردود أفعال تجاه تلك القضايا، ومدى تجاوبهم معها ومواقفها السلبية والإيجابية تجاه تلك القضايا في .

 

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