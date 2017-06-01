تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك و”تويتر” مقطع فيدي للكوميديان الامريكي، راسيل بيترز، يسخر فيه من المملكة العربية السعودية، وذلك بعد عودته من إقامة إحدى حفلاته التي تمت برعاية هيئة الترفيه، حيث تطاول على السعوديات بوصفهن “مجانين يرغبن بمضاجعة الرجال”، على حد قوله.

وقال “بيترز” وهو يشرح لجمهوره عن رحلته للسعودية، بأن السعودية لا يوجد بها سوى التعذيب وقطع الرأس والقتل، داعيا الجميع للانباه مما يقولوه أثناء تواجدهم هناك وإلا واجهوا امورا صعبة.

وتحدث عن سؤاله حول أسباب فصل النساء عن الرجال أثناء الحفل، موضحا أنهم أجابوه بأن النساء “مجانين يريدون مضاجعة الجميع”.

كما سخر “راسيل” من الشباب السعودي، واصفا رقصهم كالجمال، متحدثا عن إقامته حفلا خاصا لأحد الأمراء.

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