أثارت صورةٌ نشرتها النجمة اللبنانية الأصل “شاكيرا”، عبر حسابها الشخصي على “انستغرام”، حفيظة الجمهور السعوديّ.

وقد ظهرت “شاكيرا” في الصورة شبه عارية، وبجانبها 27 علمًا مختلفًا لدول مختلفة، من بينها علم المملكة العربية السعودية ما اعتبره السعوديون استفزازاً لهم وعبّر بعضهم عن غضبه فعلق عند شاكيرا على حسابها غاضباً، بسبب وجود علَم المملكة بجانب صورتها المثيرة، بخاصة أن العلم السعودي مكتوب عليه: “لا إله إلّا الله محمد رسول الله”.

يذكر أن “شاكيرا” نشرت هذه الصورة احتفالاً باحتلال أغنيتها الجديدة “ElDorado” المركز الأول، خلال ساعات قليلة في 27 دولة.

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