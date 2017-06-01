ظهرت الممثلة السعودية الشهيرة، وجنات الرهبيني، وهي تبيع أطباق “الكبدة البلدي” في شوارع جدة غرب المملكة العربية السعودية.

أمام بسطتها المتواضعة في منطقة البلد التاريخية، في جدة، تقدم الممثلة وجنات وجبات الكبدة، على الطريقة الحجازية، وسط أجواءٍ رمضانية، بعيدًا عن أضواء الشهرة والنجومية.

وتقول وجنات إنها تمارس مهنة بيع الكبدة منذ سنوات، خلال شهر رمضان المبارك، وتذهب بشكل يومي إلى المسلخ لانتقاء “الكبدة الطازجة”.

وتضيف أنها تبيع السندويتشات منذ 32 عامًا، إلى جانب عملها في التمثيل والإعلام.

وتقول “كنت أمتلك كافتيريا قرب الجوازات في الكندرة، واستعنت بها في تربية أبنائي، كانوا يدرسون في أرقى مدارس جدة الأهلية، ولم أفكر أن أطلب المساعدة من أي شخص”.

وتابعت “تعرضت للكثير من المضايقات في تلك الفترة التي عملت فيها قرب مقر الجوازات في الكندرة، حيث حاولت الهيئة إقفال المحل الخاص بي مرات عدة، ولكن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير ماجد -آنذاك- كان يقف بجانبي، إذ استخرج لي بطاقة عدم تعرض، وبالفعل استكملت عملي بشرف، وقمت بتعليم أبنائي، والآن أصغرهم مبتعث على حساب الدولة”.

ورغم مهنتها في التمثيل، استمرت وجنات في ممارسة المهنة التي كانت مصدر رزقها هي وعائلتها، ضاربة مثلا للسعوديات والسعوديين، بالعمل المهني.

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