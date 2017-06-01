تداول، اليوم الخميس، رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا وفيديو لميل بناية من 12 طابقاً على العمارة المقابلة لها، في شارع علي الخشخاني في منطقة الأزاريطة بالإسكندرية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس حي وسط في الإسكندرية، قال إنه سيتم هدم العقار المائل على العقار المقابل له حتى سطح الأرض، مضيفا أن ذلك يأتي حرصا على سلامة السكان بالمنطقة، ورفع الأنقاض وفتح الطريق للمارة.

وتم إخلاء جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار في الشارع والشارع الخلفي له، حرصا على أرواح السكان، وذلك بعد قطع المياه والكهرباء والغاز.

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