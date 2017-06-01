انتشرت صور في وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الوزراء السابق وزعيم حزب “العدالة والتنمية” المغربي عبد الإله بنكيران ينتظر دوره في صالون الحلاقة.

وانتظر رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب “العدالة والتنمية” المغربي عبد الإله بنكيران دوره في أحد صالونات الحلاقة لحلاقة شعره.

وقام سائق الوزير الخاص بنشر هذه الصور على حسابه الخاص في موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، حيث لقيت استحسان العديد من المستخدمين وقد تم تداولها بشكل كبير وواسع.

وعلق محمد الأحمري، وهو أحد مستخدمي موقع “تويتر” على الصور، قائلا “بن كيران رئيس وزراء المغرب السابق ينتظر دوره عند حلاق، صورة جديدة لتحرر شعب عربي من الوثنيات وتخليه عن تعالي التافهين دخلت العزة لبلادهم! “.

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