انفجرت سيارة مفخخة، مساء الخميس، بسوق مياس، في أحد شوارع القطيف شرقي السعودية.
وأفادت المعلومات الأولية عن وقوع قتيلين، مشيرة إلى أن الجثتين تعودان لاثنين من المطلوبين في العوامية.
#بالفيديو
بقايا السيارة المنفجرة في وسط #القطيف بعد إخماد النيران المشتعلة فيها #السعودية #العوامية pic.twitter.com/oLM04UO6fZ
— وكالة يونيوز للأخبار (@UUnionNews) June 1, 2017
وأفادت مصادر مطلعة أن “الانفجار وقع في سيارة محملة بذخائر ومتفجرات كان الإرهابيون ينوون نقلها إلى العوامية للإمداد، وقد شوهدت جثتان داخل السيارة”، في حين سجل هروب 3 من المطلوبين، بحسب العربية.
#بالفيديو
من مكان انفجار السيارة بوسط #القطيف #السعودية #العوامية pic.twitter.com/BV7sbbMoHn
— وكالة يونيوز للأخبار (@UUnionNews) June 1, 2017
وتقوم القوات الأمنية بتمشيط المنطقة للبحث عن الثلاثة الفارين من موقع الانفجار، والذي يعتقد أن لهم صلة بالحادثة.
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