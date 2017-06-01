انفجرت سيارة مفخخة، مساء الخميس، بسوق مياس، في أحد شوارع القطيف شرقي السعودية.

وأفادت المعلومات الأولية عن وقوع قتيلين، مشيرة إلى أن الجثتين تعودان لاثنين من المطلوبين في العوامية.

‏وأفادت مصادر مطلعة أن “الانفجار وقع في سيارة محملة بذخائر ومتفجرات كان الإرهابيون ينوون نقلها إلى العوامية للإمداد، وقد شوهدت جثتان داخل السيارة”، في حين سجل هروب 3 من المطلوبين، بحسب العربية.

وتقوم القوات الأمنية بتمشيط المنطقة للبحث عن الثلاثة الفارين من موقع الانفجار، والذي يعتقد أن لهم صلة بالحادثة.

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