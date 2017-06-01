كشف الثنائي المثلي “تريستان ريس”، و “بيف تشابلو” من بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، عن أنهما سيرزقان بصبي خلال هذا الصيف بعد محاولات عدة للإنجاب.



ونجحت المحاولات أخيراً من بعد معاناة تريستان، الوالد المتحوّل جنسياً، من الإجهاض في الأسبوع السادس من الحمل في عام 2016.

وقد أعلن الزوجان، وهما والدان لطفلين بالتبني منذ عام 2015، هذا الخبر على إذاعة WNYC .

ويذكر أن هذا الثنائي قد نال انتشاراً كبيراً بعدما نشر رحلته في اختبار الأبوة “العرضية” التي حصلت خلال 2011، وذلك عندما اهتم بابنة وابن شقيقة نيف بعدما اعتبرت الأخيرة وحبيبها غير مناسبين لرعايتهما بسبب مشاكل تعاطي المخدرات.

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