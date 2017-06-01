بعدما أثارت مشاركته في برنامج «رامز تحت الأرض» واستعماله كـ”طعم للإيقاع بالضحايا”، خرجَ الإعلامي اللبناني “نيشان”، أخيراً عن صمته، كاشفاً سرّ مشاركته في البرنامج الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.



وقال خلال استضافته ضمن برنامج «مجموعة انسان» الذي يقدمه علي العلياني على شاشة mbc إنه أراد تقديم عمل مشترك بعد أن حقق النجاح بمفرده.



وكشف أنه تلقى عرضين من قنوات مصرية لتقديم برنامج حواري إلا أنه اختار الظهور مع رامز جلال.

واشار إلى أنّه لم يكن مقرراً تنفيذ المقالب مع النجوم الذين اتصل بهم مثل الفنانة السورية أصالة واللبنانية نانسي عجرم. وتابع أنه كان يعتزم إقامة حلقات خاصة معهم.



وقال: «الذين اتصلت بهم أنا حر بجيبهم وبعرف إنه كيف إجوا على اسمي وكرّمهم واعطيهم المساحة التي تليق بهم وبصورهم وكراماتهم على عيني وراسي. وما كان في داعي لكل هذا اللغط الذي صار».



وأوضح: «كان علي تأمين 3 أو 4 ضيوف، بعدما نسّقت الشركة المنتجة مع 27 ضيفاً، وكان الهدف تقديم حلقات خاصة بهم».

ورداً على سؤال حول انتقاد الإعلامي اللبناني طوني خليفة له قال: «إنني لا أتهجّم على ابن بلدي وزميل في الإعلام ولن أرد عليه بشكل غير لائق».

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