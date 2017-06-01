قضت محكمة جنايات المنصورة بالحكم بإعدام المتهم باغتصاب الطفلة “جنا” والمعروفة إعلاميًا باسم “طفلة البامبرز”.

وأصدرت المحكمة قرارها بالجلسة الماضية بإحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فيه، وجاء الرد بالموافقة على تنفيذ الحكم.

وترجع أحداث القضية بتعرض الطفلة جنا محمد السيد 20 شهرًا إلى عملية خطف واغتصاب على يد إبراهيم إبراهيم محمود الرفاعي 34 سنة بقرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أثناء لهوها أمام منزلها يوم جمعة، وقد شاهدت الواقعة أحد جيران الطفلة واستدعت والدتها وأخبرتها بالواقعة، وبعد البحث عن الطفلة وجدتها فى منزل المتهم وقد أصيبت بنزيف حاد تم نقلها على أثرها إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم حال هروبه.

وبعد عرض القضية على النيابة العامة أمر المستشار إيهاب أبو عيطة المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الخطف المقترن بالاغتصاب، وتداولت الجلسات حتى صدر الحكم بإحالة أوراق إلى المتهم وحددت جلسة الأول من يونيو للنطق بالحكم.

ولقى الحكم ترحيبًا فى جميع الأوساط بالدقهلية واعتبروه حكما رادعا لكل من تسول له نفسه ذلك.

Also published on Medium.