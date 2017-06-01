أكد الداعية السعودي، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، بأن هناك مؤشرات لنقل الهجمة الإعلامية الإماراتية السعودية إلى تركيا بعد قطر، مؤكدا بأن أدوات التنفيذ جاهزة، على حد قوله.

وقال “الغامدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هل سيأتي دور البسوس الاعلامي على تركيا بعد قطر؟ هناك مؤشرات..والغرب يغلي حقدا وقد ظهر..وأدوات التنفيذ حانقة وجاهزة! والله غالب على أمره”.

هل سيأتي دور البسوس الاعلامي على تركيا بعد قطر؟

هناك مؤشرات..والغرب يغلي حقدا وقد ظهر..وأدوات التنفيذ حانقة وجاهزة!

والله غالب على أمره — سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) May 31, 2017

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها تشن منذ أياما هجوما عنيفا غير أخلاقيا على قطر، وذلك على إثر اختراق وكالة الأنباء القطرية وتلفيق أقوال لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي اتضح أن وسائل الإعلام كانت على علم مسبق بهذا الاختراق من خلال تحضيرها السريع لمحللين ومحرضين للمداخلة والتعليق على الخبر.

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