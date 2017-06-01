قال هادي العامري، قائد الميليشيات الشيعية العراقية، لواء بدر، إن قواته تستعد لدخول سوريا.

وأفاد أن القدرات المتطورة لهذه الميليشيات التي تقودها إيران ستميل كفة الحرب السورية بقوة لمصلحة إيران، مع تداعيات مقلقة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل والأردن، وفقا لتقديرات موقع “ديبكا” الإسرائيلي الإخباري.

واستشهد العامري في هذا الإعلان بشعار إيران الجديد قائلا: “لا يمكن المحافظة على أمن العراق إلا بالمحافظة على أمن سوريا”. وبعبارة أخرى، استنادا لموقع “ديبكا”، لن ينتهي الصراع السوري إلا عندما تسيطر الميليشيات الشيعية المؤيدة لإيران، بما فيها حزب الله، على سوريا مثل سيطرتها على العراق.

وادعت مصادر “ديبكا” العسكرية أن مسار كتائب بدر إلى سوريا تم تأمينه هذا الأسبوع عندما اخترق تكتل شيعي عراقي الحدود العراقية السورية في الشمال بناء على أوامر من قائد القدس الجنرال قاسم سليماني، وهذا ما مكن إيران من فتح ممر بري عبر العراق إلى سوريا

وأشار التقرير إلى أن القدرات القتالية لكتائب “بدر” تتراوح بين 30 ألفا و50 ألفا، قوية، وهي واحدة من أكثر القوات العسكرية تدريبا وتلقائيا في العراق، يتلقى مجندوها تعليما في مخيمات خاصة يديرها فيلق الحرس الثوري على الأراضي الإيرانية. وتتكون الميليشيات من قوات خاصة وخزانات ومشاة ميكانيكية ووحدات مدفعية ومضادة للطائرات. وبدخولهم إلى سوريا، يمكن أن يرفع مجموع القوات الشيعية المؤيدة لإيران التي تقاتل في سوريا إلى 80 أو 100 ألف مقاتل.

وتتوقع مصادر استخباراتية، وفقا لما أورده الموقع، أن تتجه كتائب بدر أولا جنوبا نحو منطقة دير الزور للربط مع قوات النظام وميلشيات حزب الله لمحاولة السيطرة على الحدود السورية والعراقية. وسيحتاجون إلى تغطية 230 كيلومترا من تدمر إلى دير الزور، بينما يقاتلون تجمعات “داعش” الصغيرة المنتشرة، بغطاء جوي روسي.

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