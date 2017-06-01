أكد الأمير السعودي المعارض والمقيم في ألمانيا، خالد فرحان آل سعود، أن بلاده تعيش حالة من التخبط سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوعي المجتمعي أصبح يرعب “ولاة الامر” ويخيفهم، على حد قوله.

وقال “آل سعود” في تغريدات مطولة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وبصفتي علي معرفة واطلاع بعقلية ونفسية الذين يسمونهم “ولاة الأمر” ، أؤكد لكم أن هذا الوعي المجتمعي يخيفهم ويرعبهم كثير جدا”، مضيفا ” وعلى حد علمي أنهم يعيشون قلقا مستمرا ولا يكادون ينامون إلا بالمنومات ولكنهم يتظاهرون لكم باللامبالاة”.

وبصفتي علي معرفة واطلاع بعقلية ونفسية الذين يسمونهم "ولاة الأمر" ، أؤكد لكم أن هذا الوعي المجتمعي يخيفهم ويرعبهم كثير جدا — khaled Farhan AlSaud (@khaled_f_alsaud) May 31, 2017

واعتبر أن ” السبب هو السياسة الهوجاء التي تبناها سلمان بن عبد العزيز وابنه المدلل المتهور محمد الذي لديه رغبات مالية وسلطوية يريد أن يحققها بأي ثمن”.

والسبب هو السياسة الهوجاء التي تبناها سلمان بن عبد العزيز وابنه المدلل المتهور محمد الذي لديه رغبات مالية وسلطوية يريد أن يحققها بأي ثمن — khaled Farhan AlSaud (@khaled_f_alsaud) May 31, 2017

وفيما يتعلق بحرب اليمن، أكد آل سعود”: ” ولو كان هناك أدنى حد للعقل والتروي ومعرفة التبعات العسكرية والأمنية والسياسية والإنسانية لما أقدم الملك على هذه الحرب لكن القرار بيد ابنه”.

ولو كان هناك أدنى حد للعقل والتروي ومعرفة التبعات العسكرية والأمنية والسياسية والإنسانية لما أقدم الملك على هذه الحرب لكن القرار بيد ابنه — khaled Farhan AlSaud (@khaled_f_alsaud) May 31, 2017

واعتبر الأمير السعودي المعارض بأن علاقات السعودية مع جيرانها قائمة على الفوضى بالقول: ” والأعجب هو الفوضى في العلاقة مع دول الجوار الخليجية مثل الخلافات الصبيانية مع قطر و غموض العلاقة مع الإمارات وتقلب المواقف مع عمان والكويت”.

والأعجب هو الفوضى في العلاقة مع دول الجوار الخليجية مثل الخلافات الصبيانية مع قطر و غموض العلاقة مع الإمارات وتقلب المواقف مع عمان والكويت — khaled Farhan AlSaud (@khaled_f_alsaud) May 31, 2017

واعتبر أن عملية بيع جزء من أسهم “أرامكو” ليس إلا مسرحية هزلية قائلا: ” يضاف لذلك المسرحية الهزلية التي تهدف إلى بيع المقدرات الحيوية للدولة (أرامكو) للصالح الشخصي لمن تقدم بهذه الرؤية العمياء..رؤية 2030″، مضيفا ولذلك فمن المؤكد أن الدولة مقبلة على فرض مزيد من الضرائب على المواطنين ورفع أسعار الخدمات والسلع الأساسية وغير الأساسية وتأخير حقوق الشركات”.

يضاف لذلك المسرحية الهزلية التي تهدف إلى بيع المقدرات الحيوية للدولة (أرامكو) للصالح الشخصي لمن تقدم بهذه الرؤية العمياء "رؤية 2030" — khaled Farhan AlSaud (@khaled_f_alsaud) May 31, 2017

وانتقد الأمير السعودي، التنازلات التي تم تقديمها لدونالد ترامب قائلا:” ولم أتصور أن نتعهد بالتخلي عن ثوابتنا الدينية و أمركة المجتمع والتطبيع الكامل مع اسرائيل، كله لأجل موافقته علي تنصيب الابن المدلل في الحكم”، مضيفا أنه ” على حد علمي لا يوجد أمل في تدارك الأمر من داخل العائلة رغم أن الوضع يزداد سوءً وخطورة حيث لا يوجد أحد في العائلة لديه الاستعداد للتحرك”.

وعلى حد علمي لا يوجد أمل في تدارك الأمر من داخل العائلة رغم أن الوضع يزداد سوءً وخطورة حيث لا يوجد أحد في العائلة لديه الاستعداد للتحرك — khaled Farhan AlSaud (@khaled_f_alsaud) May 31, 2017

وتوجه بالهجوم إلى ولي ولي العهد محمد بن سلمان قائلا: ” ويدرك الجميع أن هدف هذا الشاب المتهور تثبيت نفسه في الحكم بالتفاهم مع الأمريكان وتحقيق مطالبهم على حساب مصالح الدولة وحقوق وكرامة المواطنين”، موضحا أنه من ” واجبي أن أبين أن الطريقة الوحيدة لتدارك الأمر هي ضغط شعبي قوي ينتزع فيه الشعب حقه المشروع انتزاعاً جريئا بطريقة راقية وسلمية”.

لذا فمن واجبي أن أبين أن الطريقة الوحيدة لتدارك الأمر هي ضغط شعبي قوي ينتزع فيه الشعب حقه المشروع انتزاعاً جريئا بطريقة راقية وسلمية — khaled Farhan AlSaud (@khaled_f_alsaud) May 31, 2017

وأوضح أنه “لا بد من التعجيل بذلك لاستعادة البلد من سارقي السلطة وقاهري شعبهم الذين شوهوا صورة الإسلام أمام العالم وذلوا وظلموا شعبهم”، داعيا لحراك 7 رمضان قائلا: ” وقد اطلعت جيدا علي بيانات حراك 7 رمضان فأعجبني طرحهم الراقي والأهداف التي حدّدوها وطمأنتني إجاباتهم علي التساؤلات وبعدهم عن العنف والفوضي”.

وقد اطلعت جيدا علي بيانات حراك 7 رمضان فأعجبني طرحهم الراقي والأهداف التي حدّدوها وطمأنتني إجاباتهم علي التساؤلات وبعدهم عن العنف والفوضي — khaled Farhan AlSaud (@khaled_f_alsaud) May 31, 2017

واختتم قائلا: ” لذا أعلن تأييدي لهذا الحراك، وأدعو من له كرامة وخشية من الله أن يدعمه سواء من خلال وسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال المشاركة الفعلية”.

لذا أعلن تأييدي لهذا الحراك، وأدعو من له كرامة وخشية من الله أن يدعمه سواء من خلال وسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال المشاركة الفعلية — khaled Farhan AlSaud (@khaled_f_alsaud) May 31, 2017

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