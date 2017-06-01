سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مذكرة للسفارة الاسرائيلية في عمان، احتجاجا على ادخال متطرفين الى المسجد الاقصى المبارك تحت حماية الشرطة الاسرائيلية.

وأبدت الخارجية في المذكرة ملاحظتها لتكرار دخول المتطرفين الى الحرم القدسي الشريف يوم الاربعاء الماضي، ومنذ مطلع الاسبوع الجاري.

وطالبت الحكومة الاردنية من الحكومة الاسرائيلية، وقف مثل هذه الاعتداءات والاستفزازات فورا واحترام الدور الاردني في رعاية المقدسات الاسلامية في القدس الذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.

وقالت الوزارة في المذكرة، ان مثل هذه التصرفات تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، كما تمثل انتهاكا للمادة 9 من معاهدة السلام بين البلدين، ولالتزامات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الانساني الدولي من اهمها تعليمات لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

واعتبرت المذكرة ان مثل هذه التصرفات تسيء للعلاقات بين البلدين وتقوض الجهود المبذولة لتخفيف التوتر والتهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المسجد الاقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف.

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