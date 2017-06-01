شن المحلل السياسي والأكاديمي السعودي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، الدكتور سرحان العتيبي، هجوما عنيفا على دولة وسياساتها في اليمن والمنطقة، متهما إياها بأنها معول هدم في ومحذرا إياها من الاعتماد على مؤكدا بأن الاعتماد على “وهم” وسرعان ما سيتم التضحية بها بمجرد انتهاء المصلحة.

 

وقال “العتيبي” في تدوينات تحليلية له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا عن الدور الإماراتي المشبوه في اليمنية:” من يحكم ؟ يفترض أن الحكومة الشرعية هي صاحبة السلطة في . ولكن الأحداث الأخيرة تدل أن عبارة عن مقاطعات، موالية لقوى يمنية وخليجية.”.

 

وأضاف مؤكدا على أهداف في اليمن بالقول: ” بقيادة ضد جاء لدعم وإعادة الأمن والاستقرار لليمن، وليس لتحقيق أهداف ذاتية تحت مظلة التحالف”.

 

واعتبر “العتيبي” بأن كل من يسعى لتقسيم اليمن هو عدو لها قائلا: ” نحن أبناء ، على وجه الخصوص، تهمنا جميعا وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتنميته، ومن يهدف غير ذلك فهو عدو لدود لليمن.”

 

وأوضح بأن ” كل من يعتقد أن الغرب سيحميه فهو واهم. أمريكا ضحت بأنظمة حليفة كانوا يعتقدون أنهم في مأمن من الخطر. وعندما انتهى دورهم تخلت عنهم فسقطوا”.

 

وتابع قائلا: ” بعض الأنظمة السياسية في عالمنا العربي ليست إلا معاول هدم لأمتها، فهي أدوات في أيدي والشرقية تحركها كيف تشاء كأدوات ”.

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