قدم الكاتب والمحلل السياسي المصري، سامح عسكر، مجموعة من التحليلات والتوقعات التي يمكن أن تحدث في حال اشتعلت حربا بين المملكة وإيران مع احتمالاتها شبه المعدومة، مؤكدا بأن الميزان يرجح لصالح ، مشددا على أن مصير العراق وسوريا ولبنان وسلطنة عمان مرتبط بمصير .

 

وقال “عسكر” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “”: ” مصير العراق وسوريا ولبنان –وربما سلطنة عُمان- مرتبط بمصير إيران، ولو قامت سيدعمون إيران ماليا ولوجستيا وسياسيا”.

 

وأضاف قائلا: ” يرجى أن إيران تملك عمقا استراتيجيا أفضل بمعنى تعدد وانتشار مراكز الدولة،بينما مراكز السعودية قليلة جدا باستهدافها يتم تدمير الدولة”.

 

وتابع قائلا: ” ليس من المرجح تهور أي بلد في الاعتداء على الأخرى وسيعودون لهوايتهم المفضلة (حربا بالوكالة) وتتأذى الشعوب بصراعاتهم الغبية”.

 

وأردف: ” إيران تمتلك ثاني أكبر مخزون صواريخ بالستية في بعد إسرائيل، أي عسكريا لديها قدرة أفضل على التدمير والصمود في الحرب”.

 

واستطرد قائلا: ” نعم.. السعودية لا يمكنها تحمل عدد كبير من الضربات البالستية، هذه فضلا عن إيقافها صناعة ستدمر محطات مياه الشرب”.

 

واعتبر :عسكر” أن الثروة البشرية وانتماؤها مهم جدا قائلا: ” الثروة البشرية الإيرانية عظيمة أكثر من 80 مليون يدينون بالولاء للدولة، بينما السعودية 30 مليون ثلثهم أجانب غير موالين ولا انتماء لهم”.

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