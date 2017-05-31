قدم الكاتب والمحلل السياسي المصري، سامح عسكر، مجموعة من التحليلات والتوقعات التي يمكن أن تحدث في حال اشتعلت حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران مع احتمالاتها شبه المعدومة، مؤكدا بأن الميزان يرجح لصالح إيران، مشددا على أن مصير العراق وسوريا ولبنان وسلطنة عمان مرتبط بمصير إيران.

وقال “عسكر” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” مصير العراق وسوريا ولبنان –وربما سلطنة عُمان- مرتبط بمصير إيران، ولو قامت الحرب سيدعمون إيران ماليا ولوجستيا وسياسيا”.

22- مصير العراق وسوريا ولبنان –وربما سلطنة عُمان- مرتبط بمصير إيران، ولو قامت الحرب سيدعمون إيران ماليا ولوجستيا وسياسيا — سامح عسكر (@sameh_asker) May 30, 2017

وأضاف قائلا: ” يرجى العلم أن إيران تملك عمقا استراتيجيا أفضل بمعنى تعدد وانتشار مراكز الدولة،بينما مراكز السعودية قليلة جدا باستهدافها يتم تدمير الدولة”.

19– يرجى العلم أن إيران تملك عمقا استراتيجيا أفضل بمعنى تعدد وانتشار مراكز الدولة،بينما مراكز السعودية قليلة جدا باستهدافها يتم تدمير الدولة — سامح عسكر (@sameh_asker) May 30, 2017

وتابع قائلا: ” ليس من المرجح تهور أي بلد في الاعتداء على الأخرى وسيعودون لهوايتهم المفضلة (حربا بالوكالة) وتتأذى الشعوب بصراعاتهم الغبية”.

17- ليس من المرجح تهور أي بلد في الاعتداء على الأخرى وسيعودون لهوايتهم المفضلة (حربا بالوكالة) وتتأذى الشعوب بصراعاتهم الغبية — سامح عسكر (@sameh_asker) May 30, 2017

وأردف: ” إيران تمتلك ثاني أكبر مخزون صواريخ بالستية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل، أي عسكريا لديها قدرة أفضل على التدمير والصمود في الحرب”.

12- إيران تمتلك ثاني أكبر مخزون صواريخ بالستية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل، أي عسكريا لديها قدرة أفضل على التدمير والصمود في الحرب — سامح عسكر (@sameh_asker) May 30, 2017

واستطرد قائلا: ” نعم.. السعودية لا يمكنها تحمل عدد كبير من الضربات البالستية، هذه فضلا عن إيقافها صناعة النفط ستدمر محطات مياه الشرب”.

11- نعم.. السعودية لا يمكنها تحمل عدد كبير من الضربات البالستية، هذه فضلا عن إيقافها صناعة النفط ستدمر محطات مياه الشرب — سامح عسكر (@sameh_asker) May 30, 2017

واعتبر :عسكر” أن الثروة البشرية وانتماؤها مهم جدا قائلا: ” الثروة البشرية الإيرانية عظيمة أكثر من 80 مليون يدينون بالولاء للدولة، بينما السعودية 30 مليون ثلثهم أجانب غير موالين ولا انتماء لهم”.

6 – الثروة البشرية الإيرانية عظيمة أكثر من 80 مليون يدينون بالولاء للدولة، بينما السعودية 30 مليون ثلثهم أجانب غير موالين ولا انتماء لهم. — سامح عسكر (@sameh_asker) May 30, 2017

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