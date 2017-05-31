قالت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية، إنّه يفضل للزوجين أن يمارسا حياتهما الحميمة بشكل منظم وطبيعي، فلا علاقة بين قوة الإيمان وتجنب العلاقة الحميمة في رمضان.

وأوضحت الدكتورة “قطب” أنّ هناك بعض المعتقدات الخاطئة الدينية والثقافية الخاطئة التي يرددها الكثيرون، أهمها النوم في غرف منفصلة، والحقيقة أن هذا التقليد يزيد من الجفاء بين الزوجين ولا أساس ديني له.

وأضافت استشاري العلاقات الأسرية أن البعض يعتقد أن العلاقة الحميمية ليست محرمة في رمضان ولكن يفضل تجنبها، مؤكدة أنه لا صحة شرعية لهذا المعتقد.

وقالت إن كثيرين يعتقدون أن إتمام الزواج حرام في رمضان، إلا أنه لا يوجد في القرآن والسنة نص يحرم الزواج في شهر رمضان.

وتؤكد الدكتورة هبة قطب أنه إذا كان الله أحل العلاقة الحميمة منذ آذان المغرب حتى مطلع الفجر فيكف يحرمها عباده، مستدلة بالآية القرآنية، قال تعالى في سورة البقرة: “أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ…”.

جدير بالذكر أن الدكتورة هبة قطب أطلقت مؤخرا حملة “عشها بسعادة” بهدف خفض معدلات الطلاق وتوعية الزوجين بكيفية إدارة الحياة الأسرية وتصحيح المفاهيم الاجتماعية والصحية الخاطئة.

Also published on Medium.