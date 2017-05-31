في رد صادم ومؤلم، ألجم الإعلامي القطري والمذيع بقناة “الريان”، عبد الرحمن حمد المري، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، مؤكدا بأن الإمارات هي من تحرض وتمول وتقوض الاستقرار في الدول الخليجية مذكرا إياه بشبكة التجسس الإماراتية التي اعتقلتها سلطنة عمان.

وقال “المري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، ردا على اتهامات “قرقاش” الذي زعم بأن الخلاف الحالي يدور حول التحريض والتمويل وتقويض الاستقرار:” التحريض والتمويل وتقويض الاستقرار انتم من تسعون إليه ، ولم ننسى شبكة تجسسّكم على سلطنة #عمان الشقيقه !”.

التحريض والتمويل وتقويض الاستقرار

انتم من تسعون إليه ، ولم ننسى شبكة تجسسّكم على سلطنة #عمان الشقيقه ! https://t.co/JMmyWgzcMH — عبدالرحمن حمد المري (@Abd889) May 31, 2017

يشار إلى أن الإمارات قد اختلقت هذه الأزمة وأعدت لها مسبقا، حيث ظهر هذا جليا في سرعة تداول المعلومات في وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها، أثناء إختراق وكالة الانباء القطرية وسرعة حضور المحللين المؤيدين لما تروجه هذه الوسائل، حيث يرى محللون بان الإمارات تحاول من وراء هذه الازمة التملق للمملكة العربية السعودية خاصة بعد ما تم كشفه من مؤامرات تحيكها في اليمن مخالفة لرؤية السعودية والشرعية اليمنية.

وكانت المخابرات العمانية قد نجحت في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 في تفكيك شبكة تجسس واسعة تقف وراءها اجهزة الاستخبارات العسكرية لدولة الامارات .

وقالت الأنباء في حينها ان ضبط السلطات العمانية لشبكة التجسس الامارتية، كشف عن ان مهمة هذه الشبكة، هي اكثر من جمع المعلومات العسكرية والامنية والسياسية والاقتصادية عن سلطنة عمان ، وانما هدفها كسب ولاءات ضباط وسياسيين عمانيين، لدولة الامارات لخدمة مشروع استراتيجي وهو التحضير لمرحلة مابعد السلطان قابوس من اجل احتواء سلطنة عمان والتمهيد لضمها لدولة الامارت في مشروع كونفدرالي.

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