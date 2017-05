تعرض دبلوماسي أمريكي بارز لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي بسبب سؤال من مراسل أحدى الوكالات الأجنبية، وهو ما دفعه للصمت مليا قبل أن يلتف على الإجابة بشكل مباشر وينهي المؤتمر الصحفي.

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن سؤالا واحدا عن “الديمقراطية في السعودية” أربك مسؤولا كبيرا في الخارجية الأمريكية، بعدما أشاد مسؤولون أمريكيون الثلاثاء بزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

وتشير الوكالة إلى أن ستيوارت جونز مساعد وزير الخارجية بدا مرتبكا خلال مؤتمر صحافي الأربعاء على خلفية سؤال وجهه له مراسلها بالقول: “كيف تصف التزام السعودية بالديمقراطية، وهل تعتبر الإدارة الأمريكية أن الديمقراطية تشكل سدا أو حاجزا في وجه التطرف؟”.

ويظهر المسؤول الأمريكي في تسجيل مصور تناقله إعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتبكا قبل أن يلوذ بالصمت لمدة عشرين ثانية محاولا التفكر في الجواب، قبل أن يعود ويكرر انتقاداته للديمقراطية في إيران، دون إجابة مباشرة عن السؤال الرئيسي.

وقال جونز إن زيارة ترامب وتيلرسون إلى الشرق الأوسط “حققت تقدما في العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة التطرف القادم من إيران”، مضيفا أن “أحد مصادر التطرف، أحد التهديدات الإرهابية ينبع من جزء من جهاز الدولة الإيرانية الذي لا يلبي بتاتا تطلعات ناخبيه”.

Watch as Stuart Jones, a high-level acting official in the State Dept, is asked why they criticize Iranian elections but never Saudi Arabia: pic.twitter.com/RLkKGn48Z7

— Alex Emmons (@AlexanderEmmons) May 30, 2017