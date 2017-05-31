كشفت الصحافة الألمانية، عن حدوث شجار بين جنود أردنيين وألمان أواخر عام 2014 في العاصمة الأفغانية كابل.

وتداولت وسائل إعلام مشاهد تظهر مشاجرة بين عسكريين ألمان حاولوا دخول منطقة عسكرية في مطار كابل، وأردنيين عاملين في قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان “إيساف”، المكلفة بحماية المنطقة.

وقالت صحيفة بيلد، إن الجنود الأردنيين وجهوا سلاحهم تجاه العسكريين الألمان التابعين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقاموا بتهديدهم.

وادعت الصحيفة، أن الجنود الأردنيين ضربوا العسكريين الألمان، وأجبروهم على الانبطاح أرضاً، وأن أحدهم تعرض للضرب حتى فقد وعيه، على حد تعبيرها.

بدورها أكدت وزارة الدفاع الألمانية الحادثة، على لسان متحدثها ينس فلوسدورف، الذي قال في مؤتمر صحفي، إن الشجار جرى في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وقال إن الجنود الألمان كانوا يرافقون ضابطاً رفيعاً في الناتو، ولدى محاولتهم دخول المنطقة الآمنة، اصطدموا مع الجنود الأردنيين، ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح.

وأشار فلوسدورف إلى أن المنطقة سبق أن تعرضت لهجمات، وأن العسكريين فيها كانوا متوترين.

وذكر أن لجنة التحقيق التي شكَّلتها “إيساف”، مطلع 2015، اعتبرت أن “الجانبين على خطأ”.

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