أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن التفجير الذي ضرب العاصمة الأفغانية، صباح اليوم، وأودى بحياة ما لا يقل عن 80 شخصا.

ونقلت قناة 1Tv التلفزيونية المحلية نبأ إعلان “داعش” مسؤوليته عن هذا الهجوم الدامي الذي أودى بحياة العشرات وإصابة 380 آخرين.

ووفقًا للمعلومات الأولية التي جمعتها وزارة الداخلية الأفغانية حول الحادث، فإن التفجير وقع بعد زرع عبوة ناسفة في سيارة كانت تستخدم لنقل المياه.

وفي سياق متصل، أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدين بشدة تفجير كابول، والذي أودى بحياة العشرات، مؤكدة عدم وجود مواطنين روس ضمن الضحايا. وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت الناطقة في مؤتمر صحفي ” نحن نندد بشدة بالعملية الإرهابية، ونأمل أن يعاقب منظميها ومنفذيها. وندعو السلطات الأفغانية لاتخاذ الخطوات المناسبة لتوفير الأمن في العاصمة وغيرها من مناطق البلاد “.

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