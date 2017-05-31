أبدت الراقصة المصرية سما المصري إعجابها الشديد بشخصية الإعلامي عمرو أديب، مؤكدة رغبتها الزواج منه لأنه يجمع كل صفات “فتى أحلامها”.

وقالت في برنامج “شيخ الحارة” الذي يذاع على فضائية “القاهرة والناس”: “نفسي أتجوز عمرو أديب، أنا بحبه جداً، لميس زوجته وحبيبته، لكن أنا نفسي أتجوز حد مثله، عمرو أنا أراه مثقفاً ولبقاً والأهم من ذلك دمه خفيف”.

وتابعت المصري: “أنا تزوجت رسمياً مرة واحدة، وحدثت مشكلات كثيرة بيني وبين طليقي ولم يكن لدي وقت للزواج مرة أخرى، لكن هذه الأيام أفكر في الزواج”.

وأشارت إلى أنها تتلقى عروض تمثيل كثيرة لكنها ترفضها جميعًا، لأن كل الأدوار التي تعرض عليها إغراء فقط، مؤكدة أنها لا تريد أن تظهر بهذا الشكل حاليًا”.

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