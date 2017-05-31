طالب السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة” محمد الهاشمي الحامدي الشعب المصري بالإعتذار من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وطلب العفو منه، مؤكدا على أنه إذا توفي مرسي بالسجن فسيحل بمصر ما حل بالعراق، على حد قوله.

وقال “الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إذا مات الرئيس #مرسي في سجنه، وغادر الدنيا مظلوما من #السيسي ومن كثير من شعب #مصر فأتوقع أن يحل بمصر ما حل بالعراق بعد الذي جرى لجدي الحسين.”

إذا مات الرئيس #مرسي في سجنه، وغادر الدنيا مظلوما من #السيسي ومن كثير من شعب #مصر فأتوقع أن يحل بمصر ما حل بالعراق بعد الذي جرى لجدي الحسين. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) May 30, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى ردا على احد المغردين الذي طالبه بعدم الفجور في الخصومة قائلا: ” لست أخاصم أحدا. إنما أنصح شعب #مصر: متاع الدنيا قليل. توبوا إلى الله مما فعلتموه برئيسكم الشرعي.. واعتذروا للرئيس مرسي.. واطلبوا العفو منه”.

لست أخاصم أحدا. إنما أنصح شعب #مصر: متاع الدنيا قليل.

توبوا إلى الله مما فعلتموه برئيسكم الشرعي..

واعتذروا للرئيس مرسي..

واطلبوا العفو منه. https://t.co/Ld5fWUzocI — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) May 30, 2017

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