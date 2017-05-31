قضت محكمة إماراتية بحكم مواطن هندي بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 136 ألف دولار، لإهانة النبي محمد والإسلام عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

بدوره نفى المواطن الهندي التهمة الموجهة له، وقال إن حسابه تعرض للاختراق، بحسب ما نقله موقع “ناشيونال”.

ونشرت التعليقات والشتائم على الصفحة الشخصية للمواطن الهندي، في تشرين الثاني /نوفمبر من العام الماضي، وكشف التحقيق بأن الشخص المدان قام بحذف التعليقات في اليوم التالي من نشرها.

ويخضع الوافد للترحيل بعد قضاء محكوميته، وفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة الخاص بالجرائم الإلكترونية.

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