أعطى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، رقم هاتفه المحمول لقادة العالم ودعاهم للاتصال به مباشرة، حسب وكالة اسوشيتد برس.

وتشير الوكالة، إلى أن هذه “الدعوة غير عادية وتنتهك البروتوكول الدبلوماسي وتثير المخاوف حول أمن وسرية اتصالات القائد العام للولايات المتحدة”.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، إن “ترامب دعا قادة كندا والمكسيك للاتصال به على هاتفه المحمول”.

ووفقا لهم، فأن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، قد يكون هو الوحيد حتى الأن، الذي استخدم هذا العرض.

وأفاد مسؤولون فرنسيون، بأن ترامب، تبادل أيضا الأرقام الهاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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