أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، الأربعاء، حكما بالإعدام بحق 7 أشخاص أدينوا باختطاف واغتصاب فتى يبلغ من العمر 13 عامًا ويعاني من اضطرابات عقلية، بحسب ما أفاد محامي الفتى الكويتي.

وقال المحامي إبراهيم البطحاني لوكالة “فرانس برس”، إن عملية الاختطاف وقعت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حين اختطف المتهمون السبعة الفتى وقاموا باغتصابه.

وأضاف أن المتهمين قاموا أيضا بتصوير عملية الاغتصاب بالهاتف الجوال وهددوا الصبي بنشر التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي إذا قرر فضح أمرهم.

وتراوحت أعمار المحكوم عليهم بين 18 و33 عامًا وهم أربعة كويتيين، ويمني، وعراقي، وشخص من البدون.

ووصف المحامي الحكم بأنه “تاريخي وجريء”، لافتا إلى أن محكمة الاستئناف رفضت حكما بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين أصدرته محكمة درجة أولى في أبريل/نيسان الماضي.

وسيصدر الحكم النهائي عن محكمة التمييز.

Also published on Medium.