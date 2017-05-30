أكدت وزارة الشئون الدينية في تونس منع الاعتكاف والتهجد في المساجد خلال شهر رمضان إلا بترخيص مسبق، تفعيلا لقانون المساجد.

وقالت مسئولة الإعلام بالوزارة، نجاة الهمامي، لوكالة “تونس أفريقيا” الرسمية أمس، الاثنين، إن هذا الإجراء “يوفر الأمن للمصلين ويضمن حرمة المساجد والجوامع واحترامها”، كما يهدف إلى “التحكم في المصاريف المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء التي تحمل على الوزارة باعتبارها سلطة الإشراف”.

وأوضحت “الهمامي”، أن تفعيل هذا الإجراء “يتم بالتنسيق بين الوزارة والمديرين الجهويين للشؤون الدينية والوعاظ المحليين”.

وأشارت إلى أن “عملية التهجد والاعتكاف لا تشمل كل الجوامع والمساجد البالغ عددها الإجمالي 5715، بينها ألفي مسجد وجامع كانت خارج السيطرة لما شهدته دور العبادة من فوضى بعد الثورة”، حسب تعبيرها.

وأضافت أن “الوزارة تعمل حاليا على استكمال تسوية وضعيات الجوامع والمساجد المبنية في السنوات الأخيرة دون رخصة وعددها 352”.

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