يتساءل المسافرون عبر الطائرات التابعة للشركة الأميركية “بوينغ” عن سرّ وجود شكل “أحدب” في مقدمة أشهر طرازاتها (بوينغ 747) التي جرى تصميمها أولا لتكون طائرة ركاب تجارية، وطائرة شحن في الوقت نفسه.

وبحسب ما نقل موقع “بزنس إنسايدر”، فقد بحثت الشركة عن طريقة ناجعة لأجل الشحن إلى الطائرة، لاسيما حين يتعلق الأمر بحمولات عريضة أو مرتفعة ، ووجدت أن إحداث “الحدبة” من شأنه إفساح مكان إضافي في الطائرة.

وبما أن قمرة القيادة في الطائرة تقع في المقدمة، فقد جعل المصممون الحدبة في المكان الذي يليها مباشرة، فظهرت الانحناءة واضحة على ظهر المركبة.

ورغم أن الطائرات التجارية لا تستدعي اليوم إدخال شحنات كبيرة إلى الطائرة، إذ يكتفي الزبائن بنقل حقائبهم، حافظت الطائرة الشهيرة على تصميمها.

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