شن الإعلامي السعودي والمذيع بقناة “” علي الظفيري، هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح ، منتقدا الترحيب المبالغ فيه من قبل قادة الخليج له على الرغم من صناعته للإرهاب، ناعتا إياه بالحقير والتافه.

 

وفي تدوينات غاضبة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” وفي رده على من حاول اختلاق تصريحات له حول دعمه لثورة البحرين، قال “الظفيري”:” أصبح للارهاب ناد دولي، ومجلس إدارة وأعضاء وامتيازات لا حصر لها، منها، أن تتحول من حقير تافه كل خطاباتك تخريف، إلى شريك بالحرب العالمية”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لو أن جاد في محاربة ، لوضع كل دولة تتعرض للإرهاب في قفص الاتهام، وواجهها بالسؤال الصعب: لماذا تتعرضون للإرهاب دون غيركم !؟”.

 

وختتم تدويناته محتدا بالقول: ” أمضى ٤ أعوام وهو يصنع الإرهاب، ويفشل في كل شيء، كل شيء تماما، ولا يستطيع حماية نفسه ويدعي حماية غيره، ثم يتم دعمه ماليا وسياسيا بشكل فج”.

 

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