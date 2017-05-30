شن الإعلامي السعودي والمذيع بقناة “الجزيرة” علي الظفيري، هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتقدا الترحيب المبالغ فيه من قبل قادة الخليج له على الرغم من صناعته للإرهاب، ناعتا إياه بالحقير والتافه.

وفي تدوينات غاضبة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” وفي رده على من حاول اختلاق تصريحات له حول دعمه لثورة البحرين، قال “الظفيري”:” أصبح للارهاب ناد دولي، ومجلس إدارة وأعضاء وامتيازات لا حصر لها، منها، أن تتحول من مستبد حقير تافه كل خطاباتك تخريف، إلى شريك بالحرب العالمية”.

أصبح للارهاب ناد دولي، ومجلس إدارة وأعضاء وامتيازات لا حصر لها، منها، أن تتحول من مستبد حقير تافه كل خطاباتك تخريف، إلى شريك بالحرب العالمية — علي الظفيري (@AliAldafiri) May 29, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لو أن العالم جاد في محاربة الإرهاب، لوضع كل دولة تتعرض للإرهاب في قفص الاتهام، وواجهها بالسؤال الصعب: لماذا تتعرضون للإرهاب دون غيركم !؟”.

لو أن العالم جاد في محاربة الإرهاب، لوضع كل دولة تتعرض للإرهاب في قفص الاتهام، وواجهها بالسؤال الصعب: لماذا تتعرضون للإرهاب دون غيركم !؟ — علي الظفيري (@AliAldafiri) May 29, 2017

وختتم تدويناته محتدا بالقول: ” أمضى ٤ أعوام وهو يصنع الإرهاب، ويفشل في كل شيء، كل شيء تماما، ولا يستطيع حماية نفسه ويدعي حماية غيره، ثم يتم دعمه ماليا وسياسيا بشكل فج”.

أمضى ٤ أعوام وهو يصنع الإرهاب، ويفشل في كل شيء، كل شيء تماما، ولا يستطيع حماية نفسه ويدعي حماية غيره، ثم يتم دعمه ماليا وسياسيا بشكل فج — علي الظفيري (@AliAldafiri) May 29, 2017

Also published on Medium.