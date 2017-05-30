بعد أن أثار الممثل السعودي الشهير، ، غضب السعوديين سابقا من خلال طرحه المعارض للثقافة في الاجزاء السابقة لمسلسل “” بجزأيه الأول والثاني، إلا أن الحلقة الجديدة من مسلسله “3” المذاع في الحالي، أثارت موجة من الغضب والتي جاءت بعنوان: “الزواج الليبرالي”.

 

ووفقا لما رصدته “وطن”، فقد قال “القصبي” في الحلقة الثالثة التي تم إذاعتها على قناة MBC أمس الاثنين: “بالعربي لو صار عنا ديمقراطية ما رح يفوز ولا ينجح إلا المطاوعة والبدو وساعتها تعال دوّر على الديمقراطية”.

 

وتابع في ردّه على سؤال ممثل آخر في المشهد قال فيه: “وين المشكلة فاز المطاوعة ولا ؟ في الأخير إلي اختاروهم الناس”، يرد القصبي بالقول: “الناس ما اختاروا شيّ.. الناس ما إلهم خيار يا حبيبي.. السنة يبو يمشون ورا كلام المطاوع حتى لو غلط، والشيعة يبو ينتظرون رأي المرجعية عشان التصويت، والبدو يكفيك واحد بس يحذف عقاله تيجيك أصوات كلها في نص ساعة وتعال عاد حلها” زاعما أن “هذه لا ينفع معها إلا القمع”، وأنها “فاقدة للأهلية”.

 

وفور انتهاء الحلقة، انهالت العديد من التعليقات المهاجمة للمسلسل وبطله الرئيسي، حيث دشن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#القصبي_يطالب_بقمع_الكويتيين”، انتقدوا فيه تدخله في عادات والتعدي عليها، مستنكرين عدم محاسبته حتى الآن.

 

يشار إلى أن هذا المسلسل أحد أبرز الأعمال الدرامية السعودية في شهر رمضان المبارك، وقد أثار جدلاً واسعاً بعد عرضه في الموسمين الرمضانيين الماضيين، كما حظي بنسبة مشاهدة عالية في كل حلقة يعرضها، وبنسبة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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