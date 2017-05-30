بعد أن أثار الممثل السعودي الشهير، ناصر القصبي، غضب السعوديين سابقا من خلال طرحه المعارض للثقافة السعودية في الاجزاء السابقة لمسلسل “سيلفي” بجزأيه الأول والثاني، إلا أن الحلقة الجديدة من مسلسله “سيلفي3” المذاع في شهر رمضان الحالي، أثارت موجة من الغضب والتي جاءت بعنوان: “الزواج الليبرالي”.

ووفقا لما رصدته “وطن”، فقد قال “القصبي” في الحلقة الثالثة التي تم إذاعتها على قناة MBC أمس الاثنين: “بالعربي لو صار عنا ديمقراطية ما رح يفوز ولا ينجح إلا المطاوعة والبدو وساعتها تعال دوّر على الديمقراطية”.

وتابع في ردّه على سؤال ممثل آخر في المشهد قال فيه: “وين المشكلة فاز المطاوعة ولا البدو؟ في الأخير إلي اختاروهم الناس”، يرد القصبي بالقول: “الناس ما اختاروا شيّ.. الناس ما إلهم خيار يا حبيبي.. السنة يبو يمشون ورا كلام المطاوع حتى لو غلط، والشيعة يبو ينتظرون رأي المرجعية عشان التصويت، والبدو يكفيك واحد بس يحذف عقاله تيجيك أصوات القبيلة كلها في نص ساعة وتعال عاد حلها” زاعما أن “هذه الشعوب لا ينفع معها إلا القمع”، وأنها “فاقدة للأهلية”.

وفور انتهاء الحلقة، انهالت العديد من التعليقات المهاجمة للمسلسل وبطله الرئيسي، حيث دشن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#القصبي_يطالب_بقمع_الكويتيين”، انتقدوا فيه تدخله في عادات الخليج والتعدي عليها، مستنكرين عدم محاسبته حتى الآن.

القصبي استهزء بالدين ومافي احد حاسبه ..!!

#القصبي_يطالب_بقمع_الكويتيين — ارطغل العنزي (@alfedan2) May 29, 2017

#القصبي_يطالب_بقمع_الكويتيين نستفيد من هالمقطع إن مدعين الليبراليه في بلادنا ماأخذوا من مفهوم الليبراليه إلا حرية شرب الخمر والإختلاط فقط — هويج (@hweag) May 30, 2017

القصبي الفاقد للأهلية .. يسيء لرجال الدين ويطالب بقمع الشعب الكويتي ويصف الكويتين بشعب فاقد للأهلية! #القصبي_يطالب_بقمع_الكويتيين pic.twitter.com/1VHvvJVKU6 — جريدة الصوت (@alsawtnews) May 30, 2017

والله يا هالممثل انه سخييف وسامج على قوله أهل المملكة #القصبي_يطالب_بقمع_الكويتيين — Ajoom86 (@ajoom86) May 30, 2017

#القصبي_يطالب_بقمع_الكويتيين

العبد يريد من الجميع ان يصبحون عبيد — boby (@fD1W4DZn3sumzYZ) May 30, 2017

#القصبي_يطالب_بقمع_الكويتيين الاساءه ليست للكويت بل للدين الاسلامي .

يصورونه بانه همجي ومتخلف باسم " داعش و المطاوعه " — عــــــمــــر (@Q82023) May 30, 2017

وبكل وقاحه القصبي يستهزء بالشعب الكويتي

وانت شكووو نحط بدوي سني شيعي

حنا مرتاحين #القصبي_يطالب_بقمع_الكويتيين — وره (@wrd96d) May 30, 2017

يشار إلى أن هذا المسلسل أحد أبرز الأعمال الدرامية السعودية في شهر رمضان المبارك، وقد أثار جدلاً واسعاً بعد عرضه في الموسمين الرمضانيين الماضيين، كما حظي بنسبة مشاهدة عالية في كل حلقة يعرضها، وبنسبة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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