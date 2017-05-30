تحاول الفنانات اجمالاً ابقاء حياتهن الخاصة بعيداً عن التداول، لا سيما الجزء المتعلق بعاداتهن وتفاصيلهن اليومية.

ولكن مع قدوم الشهر الفضيل، اختارت الفنانة اليسا مشاركة محبيها بعض العادات التي تمارسها في هذه الفترة من السنة.

وأوضحت أنها تصوم سنوياً في رمضان ولكنها تلتزم بمعايير خاصة للصوم، فهي مثلاً تمتنع عن جميع المأكولات ولا تتناول الافطار أو الغذاء بل تكتفي بالتفاح والماء فقط.

ومن ناحية أخرى، أعربت النجمة عن ترحيبها بدعوات الافطار فهي تستمتع بالاجواء الرمضانية والعادات التي تترافق مع هذا الشهر المبارك.

أما بالنسبة للممثلة الجميلة نادين نسيب نجيم، فقد كشفت لمتابعيها على موقع انستغرام أنها سقدم على صيام يوم واحد من رمضان لتشارك فرحة العيد مع محبيها.

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